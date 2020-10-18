В Саратовской области экспорт продукции АПК достиг 220 млн долларов

Об этом заявил министр сельского хозяйства области Р. Ковальский на заседании рабочей группы. По словам министра, область должна достигнуть показателя в объеме 382 млн долларов США.



Министр проинформировал о ходе уборочной кампании, отметив, что уже закрыты внутренние потребности области в зерне, на реализацию нового урожая запланировано 3,2 млн тонн зерна.

С начала уборочных работ 2020 года с территории области отгружено более 800 тыс. тонн нового урожая, а с начала года за пределы региона отгружено 2,1 млн тонн зерновых, масличных культур, продуктов переработки семян.

*Мероприятия проводятся в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.



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