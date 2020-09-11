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Пятница, 11 сентября 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Регистрация на забег «Кросс нации» открыта!

Забег пройдет с 18 по 19 сентября в формате онлайн.
Всем желающим принять участие в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке (https://gbu-sotssp.timepad.ru/event/1402763/). Регистрация участников будет доступна с 12:00 10 сентября 2020 года по 17:00 17 сентября 2020.
 

Преодоление выбранных дистанций возможно в любом месте. Обязательное условие: результат пробега должен быть зафиксирован при помощи спортивных часов или программы-трекера. Соревнования проводятся только в личном зачёте.
Каждый участник получит стартовый пакет (футболка, нагрудный номер). Выдача специальной атрибутики пройдет с 18 по 19 сентября 2020 года на площадке перед центральным входом стадиона «Локомотив» г. Саратова.
Для получения стартового пакета необходим паспорт и скриншот электронного билета. Для участников младше 18 лет: паспорт или свидетельство о рождении, письменное разрешение от родителей на участие в забеге.
После прохождения дистанции скриншот или фото результата забега необходимо предоставить в пункт выдачи стартовых пакетов для получения сертификата участника.
 Победителей на каждой дистанции ждут ценные призы.
* Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта Президента РФ «Демография».

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