Регистрация на забег «Кросс нации» открыта!

Забег пройдет с 18 по 19 сентября в формате онлайн.

Всем желающим принять участие в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке (https://gbu-sotssp.timepad.ru/event/1402763/). Регистрация участников будет доступна с 12:00 10 сентября 2020 года по 17:00 17 сентября 2020.



Преодоление выбранных дистанций возможно в любом месте. Обязательное условие: результат пробега должен быть зафиксирован при помощи спортивных часов или программы-трекера. Соревнования проводятся только в личном зачёте.

Каждый участник получит стартовый пакет (футболка, нагрудный номер). Выдача специальной атрибутики пройдет с 18 по 19 сентября 2020 года на площадке перед центральным входом стадиона «Локомотив» г. Саратова.

Для получения стартового пакета необходим паспорт и скриншот электронного билета. Для участников младше 18 лет: паспорт или свидетельство о рождении, письменное разрешение от родителей на участие в забеге.

После прохождения дистанции скриншот или фото результата забега необходимо предоставить в пункт выдачи стартовых пакетов для получения сертификата участника.

Победителей на каждой дистанции ждут ценные призы.

* Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта Президента РФ «Демография».

#новостьдня64 #Саратовскаяобласть #Демография #КроссНации