В 2020 году Саратовская область по традиции присоединилась к Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» нацпроекта Президента РФ «Экология»

Целью акции является очистка берегов рек и водоемов, водоохранных зон и мест массового отдыха, популяризация идей бережного отношения к воде среди широких слоев населения.

Волонтеры с соблюдением всех мер безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией самостоятельно организовывают мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов.

На данный момент в акции приняло участие порядка 1700 жителей Саратовской области. Силами добровольцев было убрано около 55 км береговой зоны и собрано более 4500 мешков мусора.

Мини-субботники на водных объектах региона продолжаются. Активное участие в них принимает и молодое поколение Саратовской области.

Акция продолжится до конца октября.

Напомним, что в 2019 году Саратовская область вошла в пятерку самых активных регионов-участников акции.

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