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Пятница, 11 сентября 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Работников детсадов вновь ждут на конкурсе «Воспитатели России»

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией он пройдёт в дистанционном формате, работы принимаются до 20 сентября
Информационную и организационную поддержку проведения конкурса по традиции окажет Саратовское региональное отделение «Единой России»
Заявки на конкурс будут приниматься в уже знакомых номинациях:
 

- «Лучший воспитатель образовательной организации»
- «Молодые профессионалы»
- «Верность профессии»
- «Лучший профессионал образовательной организации»
- «Инклюзивное образование»
- «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей технологией»
- «Эффективный руководитель»
- «Лучшая методическая  разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровления дошкольников»
Документы будут приниматься по электронной почте saratov.vospitatelirossii@yandex.ru.
Отличие этого года – в необходимости предоставить видеопрезентацию. Подробные условия участия в конкурсе опубликованы в Положении, размещенном на сайте регионального отделения «Единой России».
Победителей и призеров регионального этапа определит экспертный совет. Лучшие работы будут направлены на федеральный этап конкурса, который пройдет с 1 по 30 ноября 2020 года.

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