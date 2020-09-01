Дни экологического просвещения пройдут в прямом эфире «1ЭКОТВ.РФ»

27-28 августа 2020 года пройдут Дни экологического просвещения в прямом эфире «1ЭКОТВ.РФ» с участием Николая Дроздова, председателя Медиасовета Первого общественного экологического телевидения, академика РАЕН, доктора биологических наук, профессора. В центре внимания – острые экологические проблемы, а также вопросы экологического просвещения и воспитания современных детей.

Специальным гостем студии будет Сергей Михайлович Миронов, известный российский политик

Прямую трансляцию «Дни экологического просвещения в прямом эфире «1ЭКОТВ.РФ»» можно посмотреть на сайте http://www.terra-viva.ru// или по ссылке https://youtu.be/GWwBL5GC1p4// на канале «1ЭКОТВ.РФ».



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