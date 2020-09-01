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Вторник, 1 сентября 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Старт уникальной программы кэшбэка за отдых уже сегодня!

Не пропустите возможность отдохнуть и получить за это до 20% потраченных средств. Прекрасный повод остаться отдыхать в России!

Напоминаем важные условия участия в программе:
✅Туры и гостиницы, аккредитованные для участия в программе будут размещены на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа;

✅Выбрать и купить тур или забронировать гостиницу можно в период с 21 по 28 августа 2020 года;

✅Ваш отдых должен состояться до 20 декабря 2020 года;

✅Тур или проживание в гостинице должны быть не менее 5 дней\4 ночей;

✅Стоимость тура должна составлять не менее 25 000 рублей (тур не обязательно должен быть на одного человека);

✅В программе участвуют все регионы страны, однако, для направлений с повышенным спросом на август – сентябрь (Краснодарский Край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область) – сами поездки будут доступны только с 1 октября, но приобретать путешествия туда в рамках программы следует в период с 21 по 28 августа.
 
✅Оплатить путешествие необходимо на сайте гостиницы или туроператора картой любого банка, но обязательно платежной системы «МИР» (заранее карту нужно зарегистрировать в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/)

✅Наслаждайтесь отдыхом, кэшбэк вернется на карту, с которой проходила оплата в течение 5 рабочих дней после покупки

 Остались вопросы? Задайте их по телефону «горячей линии» 8 800 100-54-64; 8 800 550-83-22

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