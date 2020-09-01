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Вторник, 1 сентября 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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С нормативными правовыми актами можно ознакомиться на правовом портале Минюста России

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет внедрен правовой портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации».
 

Он создан в целях ознакомления граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления с принимаемыми нормативными правовыми актами Министерством юстиции Российской Федерации.
На портале обеспечен свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к нормативным правовым актам, принятым высшими органами государственной власти Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Данные на портале регулярно обновляются и систематизируются. Доступ к правовому порталу обеспечивается по адресам: http://pravo.minjust.ru , правоминюст.рф .
 
Управление Минюста России по Саратовской области