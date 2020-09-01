С нормативными правовыми актами можно ознакомиться на правовом портале Минюста России

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет внедрен правовой портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации».



Он создан в целях ознакомления граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления с принимаемыми нормативными правовыми актами Министерством юстиции Российской Федерации.

На портале обеспечен свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к нормативным правовым актам, принятым высшими органами государственной власти Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Данные на портале регулярно обновляются и систематизируются. Доступ к правовому порталу обеспечивается по адресам: http://pravo.minjust.ru , правоминюст.рф .



Управление Минюста России по Саратовской области