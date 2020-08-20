Школьники и студенты могут стать участниками фоточелленджа «Цвета моей Родины»

Фоточеллендж приурочен ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Для того, чтобы принять участие необходимо сделать фото или фотоколлаж из нескольких снимков в своем населенном пункте на фоне достопримечательностей белого, красного или синего цветов.

Обязательное условие присутствие участника на фото.

Выставить фото необходимо в комментариях к посту к посту в группе «Большая перемена» в социальной сети «Вконтакте».. Под фото необходимо поставить хештеги: #ЦветаМоейРодины #БольшаяПеремена и передать эстафету друзьям и родственникам, отметив их в посте. Также необходимо быть участником группы «Большая перемена».

Работы принимаются до 23:59 22 августа. Жюри оценит оригинальность и креативность выполненного задания, выполнение всех условий, технику выполнения и выберет лучших.

Призами челленджа станут скейтборд, лонгборд и балансировочный скейтборд.

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