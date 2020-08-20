Жители Саратовской области смогут бесплатно отправить одну международную посылку

Почта России предоставит клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта.

С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений.

В качестве компенсации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку.

Отправление до 1000 рублей – промокод на 500 рублей

Свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей.

Если в этот время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них.

Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно авторизоваться в приложении Почты России и ввести номер посылки. В появившееся окно нужно вписать сведения из чека. Промокод активируется автоматически.

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