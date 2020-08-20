Главная
Четверг, 20 августа 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Жители Саратовской области смогут бесплатно отправить одну международную посылку

Почта России предоставит клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта.
С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений.
В качестве компенсации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку.

Отправление до 1000 рублей –  промокод на 500 рублей
Свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей.
Если в этот время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них.
Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно.
Чтобы воспользоваться льготой, нужно авторизоваться в приложении Почты России и ввести номер посылки. В появившееся окно нужно вписать сведения из чека. Промокод активируется автоматически.

#новостьдня64 #Саратовскаяобласть #почтароссии

 