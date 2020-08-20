Для вакцинированных от коронавируса россиян разработают мобильное приложение

Прошедшие вакцинацию от коронавируса смогут сами сообщать о реакциях на прививку в специальном мобильном приложении, его разработка сейчас ведется, сообщил на пресс-конференции в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр напомнил, что в России формируется информационный ресурс в рамках борьбы с COVID-19. "Информационная система функционирует на территории всей страны, ее мы планируем расширить до пула в том числе получивших вакцинацию.

Там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, еще что-то - все будет подгружаться в единую базу", - пояснил он.

В минувший вторник Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

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