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Четверг, 20 августа 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Жители области старшего возраста получают дополнительную профессию по нацпроекту*

Обучение по востребованным на рынке труда профессиям пройдут 700 жителей области старшего возраста. Доступно 97 образовательных программ.
С начала года 640 жителей Саратовской области старшего возраста прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда направлениям.
 

С этого года расширена категория граждан, для которых доступны образовательные программы. Если в 2019 году это были только жители предпенсионного возраста, то теперь освоить новую профессию могут еще и граждане от 50 лет и старше.
Какие образовательные программы доступны:
- «бухгалтер», «контролер водопроводного хозяйства», «аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «английский язык в сфере профессиональных коммуникаций», «логопед», «тренер-преподаватель», «учитель-дефектолог», «социальный работник» и пр.
Обучение осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий.
Незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Сейчас она составляет 12 130 рублей.
В этом году набор на программы завершен, но начиная со следующего года можно будет обращаться в центры занятости населения по месту жительства.
Телефон для справок и получения дополнительной информации: 49-10-35 и 49-10-37
Мероприятия осуществляются в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ В. Путиным

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