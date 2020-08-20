Жители области старшего возраста получают дополнительную профессию по нацпроекту*

Обучение по востребованным на рынке труда профессиям пройдут 700 жителей области старшего возраста. Доступно 97 образовательных программ.

С начала года 640 жителей Саратовской области старшего возраста прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда направлениям.



С этого года расширена категория граждан, для которых доступны образовательные программы. Если в 2019 году это были только жители предпенсионного возраста, то теперь освоить новую профессию могут еще и граждане от 50 лет и старше.

Какие образовательные программы доступны:

- «бухгалтер», «контролер водопроводного хозяйства», «аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «английский язык в сфере профессиональных коммуникаций», «логопед», «тренер-преподаватель», «учитель-дефектолог», «социальный работник» и пр.

Обучение осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий.

Незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Сейчас она составляет 12 130 рублей.

В этом году набор на программы завершен, но начиная со следующего года можно будет обращаться в центры занятости населения по месту жительства.

Телефон для справок и получения дополнительной информации: 49-10-35 и 49-10-37

Мероприятия осуществляются в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ В. Путиным

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