Валерий Радаев призвал активно включиться в программу вакцинации от коронавируса

Об этом Губернатор Саратовской области заявил на заседании координационного совета.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Об этом вчера на совещании с членами правительства Правительства сообщил Президент РФ Владимир Путин.



"Насколько мне известно, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал Президент.

Владимир Путин надеется, что в мире со временем появится много вакцин от коронавируса. Массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время.



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