В соответствии с частью 5 статьи 45 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» МАУ «Редакция газеты «Балашовская правда» сообщает, что стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу №12, назначенных на 13 сентября 2020 года, составляет сто рублей.

Изготовление макета – 1000 рублей, адаптация макета – 500 рублей.

С техническими требованиями к макету можно ознакомиться в редакции газеты.

