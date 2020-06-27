В день памяти и скорби можно зажечь виртуальную свечу

22 июня, в День памяти и скорби, пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти» в онлайн-формате.

Цель акции – провести одновременно по всей стране 22 июня 2020 года минуту молчания в 12 часов 15 минут по московскому времени и зажечь 27 000 000 свечей, чтобы вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции может любой желающий и зажечь «Свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня 2020 года. Это будет не просто красивый жест: каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который пойдет на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь может подарить «Свечу памяти» своим друзьям. В сети «Instagram» с 18 июня 2020 года пользователи смогут установить приложение маски «Свеча памяти», разместить видео в сториз и поделиться ею со своими подписчиками.

Приглашаем всех жителей Балашовского района принять участие в акции и отдать дань памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.