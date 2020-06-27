Избирательная комиссия области получила бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Бюллетени изготовил «Саратовский полиграфический комбинат». Их передача проходила под наблюдением членов избирательной комиссии Саратовской области и сотрудников полиции.



17 июня бюллетени передадут в территориальные избирательные комиссии, 23 июня они уже будут на участках для голосования, чтобы обеспечить возможность досрочного голосования с 25 июня. Проголосовать заранее можно будет как на избирательном участке, так и на дому.

Напомним, что для сохранения бюллетеней в целях неприкосновенности волеизъявления участников досрочного голосования будут применяться специальные сейф-пакеты, в которые после каждого дня голосования в присутствии наблюдателей будут помещаться бюллетени. В последующем они будут вскрываться уже в день голосования при подсчете голосов.

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