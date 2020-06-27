Внимание! Сегодня стартует акция «Окна России»

С 5 по 12 июня в Саратовской области и по всей России проходит Всероссийская акция «Окна России».



Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир/домов/офисов к всероссийским праздникам, участникам предлагается:

- Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтобы украшенное окно было видно с улицы.

- Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

- Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами: #РДШ #ОкнаРоссии и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.