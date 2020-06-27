Главная
Суббота, 27 июня 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Внимание! Сегодня стартует акция «Окна России»

С 5 по 12 июня  в Саратовской области и по всей России проходит Всероссийская акция «Окна России». 
 

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир/домов/офисов к всероссийским праздникам, участникам предлагается:
- Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтобы украшенное окно было видно с улицы.
- Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.
- Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами: #РДШ #ОкнаРоссии  и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.