Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,1%

1 апреля пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 6,1%, постановление правительства ранее утвердил премьер Михаил Мишустин. Надбавку получат более 4 млн человек.

В 2018 и 2019 годах социальные пенсии проиндексировали на 2,9% и 2% соответственно. Средняя социальная пенсия составляет около 9,9 тыс. руб.

Напомним, одной из поправок к Конституции Российской Федерации предлагают закрепить обязательную регулярную индексацию пенсий. Закон одобрен Госдумой, Советом федерации, президентом Владимиром Путиным и Конституционным судом. Из-за угрозы распространения коронавируса дата всероссийского голосования по изменению Конституции была перенесена.