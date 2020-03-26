Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ

В России планируется проведение общероссийского голосования о поправках, которые могут быть внесены в Конституцию страны.



Наиболее важной среди поправок россияне считают со стороны государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания. Также значимо для россиян признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).



Одинаково значимыми поправками для граждан являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей Родины (92%), гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%).



9 из 10 россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%).



По 89% граждан считает важным закрепить в Конституции защиту исторической правды (запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества) и положение о территориальной целостности и неделимости нашей страны.



Важным конституционно защитить институт брака как союз женщины и мужчины считает 80% наших соотечественников.



Напомним, общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 22 апреля.



По данным ВЦИОМ



Источник: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10209