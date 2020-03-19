Введены временные ограничения по пересечению государственной границы с Республикой Казахстан

Решением правительства Республики Казахстан в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции с 0.00 часов 16 марта 2020 года временно приостанавливается пересечение государственной границы Республики Казахстан для граждан российской Федерации по внутренним паспортам и свидетельству о рождении для детей, не достигших 14 лет.

Кроме того, с 0.00 часов 15 марта 2020 года временно приостанавливается пересечение границы жителями приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан по удостоверениям личности (внутренним паспортам) и свидетельствам о рождении для детей, в местах пересечения государственной границы.