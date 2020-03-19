Госавтоинспекция Саратовской области обращается к участникам дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция Саратовского региона информирует, что за истекший период на дорогах Саратовской области зарегистрировано 542 дорожно-транспортных происшествия, в которых 53 человека погибли и 718 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с ранним наступлением весеннего периода и быстрого схода снежного покрова на территории области, водители транспортных средств пренебрегают правилами дорожной безопасности, в связи с чем, увеличивается количество дорожных аварий, при которых тяжесть последствий становится слишком высока. Получая водительское удостоверение, и садясь за руль транспортного средства, каждый водитель обязан всегда помнить, что он должен выполнять и соблюдать Правила дорожного движения, категорически исключая для себя навсегда факты управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышения скоростного режима, резкие маневры там, где это запрещено дорожными знаками, исключая случаи выезда на полосу встречного движения. Обращаем внимание, что при управлении транспортными средствами вы обязаны помнить, что автомобиль – это средство повышенной опасности и чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного выбора грамотного поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Водитель должен помнить о своей мере ответственности, за которой стоят человеческие жизни, жизни не только тех близких, которые находятся в его автомобиле, но и окружающих участников дорожного движения.

Особо хочется обратиться к родителям! С наступлением весенних каникул, а также благоприятных погодных условий, ваши дети большей частью будут стремиться выйти из дома для прогулки на улицах и во дворах. И наверняка, эти прогулки будут сопровождаться выездом на велосипедах, самокатах или роликовых коньках. Госавтоинспекция предупреждает и убедительно призывает родителей разъяснять своим детям о мерах предосторожности и правилах грамотного поведения для категории юных велосипедистов. Катание во дворах и выезд на проезжую часть маленьких участников дорожного движения может привести к трагическим последствиям. Обращаемся к родителям-водителям и призываем Вас быть благоразумными, ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом виде, в состоянии усталости, а также категорически исключить факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, не допускать опасных маневров, превышения. Помните, что несовершеннолетний пассажир в автотранспортном средстве является самым уязвимым, так как его жизнь зависит целиком и полностью от водителя, и именно водителю, в первую очередь, необходимо думать и понимать, что он несет персональную ответственность за тех пассажиров, которые находятся в транспортном средстве. Акцентируем внимание родителей, что ваш ребенок – главный пассажир и его жизнь и здоровье в ваших руках! И от того, насколько вы сами являетесь достойным примером законопослушного участия в дорожном движении зависит воспитание и формирование будущего водителя и пешехода. Госавтоинспекция желаем всем удачи на дорогах, и напоминает, что, что соблюдение Правил дорожного движения — это залог вашей безопасности на дороге! Водители помните всегда - скорость убивает и жизнь человека всегда дороже скорости. Любая ошибка может быть в последующем исправлена, но только не та роковая ошибка, которая будет допущена на дороге.

Старший инспектор по пропаганде капитан полиции О. С. Командин