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Четверг, 19 марта 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Жители региона могут посетить интересные мероприятия, не выходя из дома

Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая культура».* Теперь у  россиян из любого региона есть возможность получить доступ к ведущим культурным учреждениям.
 

На портале «Культура.рф» собрано беспрецедентное количество материалов в любых форматах: записи и прямые эфиры, виртуальные экскурсии и атласы, тесты и подборки, лекции и подкасты. В разделе «Театры» на сайте можно посмотреть знаковые спектакли. Посетить онлайн-экскурсию по музеям, послушать лекции по искусству и пройти тесты можно в разделе «Музеи». Огромный каталог художественных фильмов можно найти в разделе «Кино».
Для детей есть подборка классики отечественной анимации или «100 фильмов для школьников», «100 лекций для школьников». Для удобства пользователя материалы в рубрике «Лекции» сгруппированы в целые образовательные курсы и тематические подборки.
Благодаря проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал» слушать академическую музыку вживую можно и вне стен филармоний. Для доступа нужно лишь зарегистрироваться на сайте meloman.ru.
 
*Федеральный проект «Цифровая культура» реализуется в рамках нацпроекта Президента РФ «Культура»
 
 
#Новостьдня  #Саратовскаяобласть #НацпроектКультура