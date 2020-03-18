В регионе введен режим повышенной готовности

Cегодня, 18 марта, состоялось очередное заседание оперативного штаба при Правительстве Саратовской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Саратовской области. В регионе введен режим повышенной готовности. Ситуация с заболеваемостью находится на контроле всех заинтересованных служб и ведомств. На данный момент на территории Саратовской области не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19.

Работа по выявлению заболевших ведется по нескольким направлениям, в том числе отслеживаются прибывшие из-за рубежа в течение последних 14 суток и имеющие катаральные признаки. Все эти граждане госпитализируются для оказания необходимой медицинской помощи и проведения лабораторных исследований, результаты которых на данный момент – отрицательные. Следует отметить, что данная работа ведется на системной основе в круглосуточном режиме.

Кроме того, слухи о заболевших в Саратове, распространяемые анонимными телеграмм-каналами и сообществами в социальных сетях, являются ложными. Данная информация не соответствует действительности и дезинформирует население.

Просим средства массовой информации не тиражировать слухи, а обращаться к официальным источникам. В ежедневном режиме на официальном сайте министерства здравоохранения Саратовской области будет публиковаться оперативная информация, предоставленная оперативным штабом при Правительстве Саратовской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Саратовской области.

Напоминаем, что подробную информацию по вопросам профилактики инфекционных заболеваний при выезде в зарубежные страны можно получить в специальных разделах официальных сайтов министерства здравоохранения Саратовской области и регионального Роспотребнадзора, по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный), в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области по телефону горячей линии 8-800-100-18-58 (время работы с 10 до 17 часов местного времени, перерыв с 12 до 12.45), в отделе эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории по телефонам (8452) 20-83-08; 22-81-56; в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области по телефону (8452) 33-38-75, а также в ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» по телефону (8452) 41-13-37 (в рабочее время) ЦМК – 79-93-12 и 79-93-13 – круглосуточно.





Оперативный штаб при Правительстве Саратовской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Саратовской области.