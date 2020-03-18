Главная
Среда, 18 марта 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Полицейские проводят мероприятие "Внимание, весенние каникулы!"

По итогам января-февраля текущего года на территории Саратовской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 48 детей получили травмы различной степени тяжести и 1 ребенок погиб.
 

С участием детей-пассажиров зарегистрировано 24 ДТП, в которых 28 детей получили травмы, 1 ребенок погиб. С  нарушением правил перевозились 7 несовершеннолетних (5 – без ремней безопасности и 2 – без детских удерживающих устройств), из них четверо в возрасте до 12 лет, один ребенок 5 месяцев скончался. Согласно анализу, самой уязвимой возрастной категорией среди детей-пассажиров является категория детей дошкольного возраста, за два месяца текущего года в ДТП пострадали 15 детей в возрасте до 7 лет.
С участием детей-пешеходов зарегистрировано 18 ДТП, в которых 20 детей получили травмы. По неосторожности детей-пешеходов произошло 5 происшествий: 4 - из-за перехода проезжей части в неустановленном месте и 1 факт по причине неподчинения сигналам регулирования. На пешеходных переходах произошло 12 ДТП. В темное время суток зарегистрировано 9 наездов на юных пешеходов, в которых 5 детей использовали световозвращающие элементы. Из 20 пострадавших детей-пешеходов 6 были в сопровождении взрослых. Стоит отметить, что двое детей получили травмы, будучи в сопровождении взрослых, которые нарушили правила дорожного движения, тем самым подвергнув детей опасности. Согласно анализу ДТП по возрастной категории, 45% пострадавших несовершеннолетних пешеходов – это подростки в возрасте от 13 до 16 лет.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в период весенних  школьных каникул  в период с 16 марта  по  04 апреля 2020 года на территории региона сотрудники Госавтоинспекции проводят  целевое профилактическое мероприятие «Внимание,  весенние каникулы!».
В период весенних каникул маршруты патрулирования экипажей дорожно-патрульной службы будут приближены к местам массового пребывания детей. Наряды полицейских будут ориентированы на разъяснительную и профилактическую работу по обеспечению безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения, а также пресечение нарушений ПДД детьми и подростками. Особое внимание будет уделено проведению профилактической работы во дворах.
В преддверии школьных каникул в образовательных учреждениях города сотрудниками ГИБДД проводятся инструктажи и практические занятия с учениками о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, демонстрируются видеоматериалы  о наиболее характерных детских ошибках на дорогах и о последствиях игнорирования ПДД, проводятся встречи с родителями по вопросам обязательного использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Родителям разъясняется необходимость ежедневного напоминания детям о соблюдении правил безопасного поведения на дорогах.
Госавтоинспекция Саратовской области напоминает родителям о необходимости обеспечения безопасности детей в период школьных каникул. Напомните юным участникам дорожного движения основные правила поведения на проезжей части. Задача пешехода – быть максимально внимательным и заметным на дороге. Во избежание трагедии в темное время суток используйте одежду светлых тонов со световозвращающими элементами.
Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах города, так как в любой момент на проезжей части может появиться ребенок, который не всегда умеет правильно ориентироваться в сложной дорожной ситуации.
Отделение пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.