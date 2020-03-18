Полицейские проводят мероприятие "Внимание, весенние каникулы!"

По итогам января-февраля текущего года на территории Саратовской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 48 детей получили травмы различной степени тяжести и 1 ребенок погиб.



С участием детей-пассажиров зарегистрировано 24 ДТП, в которых 28 детей получили травмы, 1 ребенок погиб. С нарушением правил перевозились 7 несовершеннолетних (5 – без ремней безопасности и 2 – без детских удерживающих устройств), из них четверо в возрасте до 12 лет, один ребенок 5 месяцев скончался. Согласно анализу, самой уязвимой возрастной категорией среди детей-пассажиров является категория детей дошкольного возраста, за два месяца текущего года в ДТП пострадали 15 детей в возрасте до 7 лет.

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 18 ДТП, в которых 20 детей получили травмы. По неосторожности детей-пешеходов произошло 5 происшествий: 4 - из-за перехода проезжей части в неустановленном месте и 1 факт по причине неподчинения сигналам регулирования. На пешеходных переходах произошло 12 ДТП. В темное время суток зарегистрировано 9 наездов на юных пешеходов, в которых 5 детей использовали световозвращающие элементы. Из 20 пострадавших детей-пешеходов 6 были в сопровождении взрослых. Стоит отметить, что двое детей получили травмы, будучи в сопровождении взрослых, которые нарушили правила дорожного движения, тем самым подвергнув детей опасности. Согласно анализу ДТП по возрастной категории, 45% пострадавших несовершеннолетних пешеходов – это подростки в возрасте от 13 до 16 лет.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в период весенних школьных каникул в период с 16 марта по 04 апреля 2020 года на территории региона сотрудники Госавтоинспекции проводят целевое профилактическое мероприятие «Внимание, весенние каникулы!».

В период весенних каникул маршруты патрулирования экипажей дорожно-патрульной службы будут приближены к местам массового пребывания детей. Наряды полицейских будут ориентированы на разъяснительную и профилактическую работу по обеспечению безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения, а также пресечение нарушений ПДД детьми и подростками. Особое внимание будет уделено проведению профилактической работы во дворах.

В преддверии школьных каникул в образовательных учреждениях города сотрудниками ГИБДД проводятся инструктажи и практические занятия с учениками о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, демонстрируются видеоматериалы о наиболее характерных детских ошибках на дорогах и о последствиях игнорирования ПДД, проводятся встречи с родителями по вопросам обязательного использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Родителям разъясняется необходимость ежедневного напоминания детям о соблюдении правил безопасного поведения на дорогах.

Госавтоинспекция Саратовской области напоминает родителям о необходимости обеспечения безопасности детей в период школьных каникул. Напомните юным участникам дорожного движения основные правила поведения на проезжей части. Задача пешехода – быть максимально внимательным и заметным на дороге. Во избежание трагедии в темное время суток используйте одежду светлых тонов со световозвращающими элементами.

Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах города, так как в любой момент на проезжей части может появиться ребенок, который не всегда умеет правильно ориентироваться в сложной дорожной ситуации.

Отделение пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.