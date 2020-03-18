В Саратовской области впервые пройдет областной литературный конкурс «Песня - душа народа», посвященный 120-летию Лидии Руслановой

Конкурс для тех, кто не равнодушен к жизни и творчеству нашей землячки, легендарной певицы Лидии Руслановой. В нем могут принять участие все желающие от 14 лет. Конкурс проводится по произведениям в стихотворном жанре в двух номинациях: - стихи, посвященные жизни и творчеству Лидии Руслановой, - Русланова - певица Великой Победы (о её творческом пути в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).

Для участия в конкурсе до 1 сентября 2020 года необходимо представить анкеты-заявки, заявление на обработку персональных данных по форме, согласно Положению, в информационно-аналитический отдел ГАУК «СОЦНТ» на Е-mail: redotdelsocnt@mail.ru с указанием темы письма: На конкурс «Песня – душа народа».

Подробнее о правилах участия и наградах – на сайте организаторов: socnt.ru/home/festivali/1657-saratovskij-oblastnoj-ts...





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