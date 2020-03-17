Конституционный суд одобрил внесение поправок в Основной закон страны

Конституционный суд РФ признал закон о поправке в Конституцию соответствующим Основному закону страны. Заключение опубликовано на сайте суда.



Суд рассматривал соответствие не вступивших в силу положений закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" положениям глав 1, 2 и 9 Основного закона РФ, а также соответствие порядка вступления в силу ст. 1 этого закона Конституции РФ. В результате судьи признали их легитимными.

В тексте документа отмечается, что заключение Конституционного суда окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно.

Напомним, 14 марта закон о поправке в Конституцию подписал Президент РФ Владимир Путин.



Источник: https://sarnovosti.ru/news/konstitutsionnyy-sud-odobril-vnesenie-popravo...



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