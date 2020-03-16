Количество вакансий по программе «Земский учитель» в регионе увеличено в 3 раза

С начала года во всех регионах России идет прием заявок на должности учителей в сельские школы по программе «Земский учитель».

Участникам программы предусматривается денежная выплата в размере 1 млн рублей.

Такую инициативу Президент России Владимир Путин сообщил в Послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года.

На этот год в бюджете области предусмотрено 34 миллиона рублей на такие выплаты.

Чтобы предоставить претендентам больший выбор, количество вакансий в регионе увеличено с 34 до 106.

По программе «Земский учитель» педагогам предлагают трудоустроиться в 16 районах: Александрово-Гайском, Ивантеевском, Озинском, Перелюбском, Романовском, Самойловском, Турковском, Духовницком, Пугачевском, Дергачевском, Краснопартизанском, Новоузенском, Калининском, Балашовском, Аркадакском и Ртищевском.



Подробная информация – критерии, условия, перечень необходимых документов, вакантные должности опубликованы на сайте минобразования области в разделе «Региональные проекты».



Источник: https://vk.com/wall-185085820_4418



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