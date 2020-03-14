Информированность россиян о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию растет

ВЦИОМ опубликовал новые данные социологии об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.

87% россиян информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.



Каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения опроса – 22 апреля 2020 года (рост более 10 % за неделю).

75% россиян слышали о принятом Госдумой во втором чтении законопроекта о внесении поправок в Конституцию, 73% - знают о предложении В. Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков осведомлены россиян.

В голосовании планируют принять участие 69% россиян. 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию РФ. За неделю эта цифра выросла на 22 %.