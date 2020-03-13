Сретенский бал: танцевали, играли, участвовали в викторине...

В актовом зале Балашовского техникума механизации сельского хозяйства на днях состоялся очередной, уже шестой по счету Сретенский бал. Как и все предыдущие, нынешний бал был приурочен ко Всемирному дню православной молодежи (15 февраля), который, к слову сказать, отмечается в один день с большим церковным праздником – Сретение Господне (встреча Господа). Отсюда, собственно, и название – Сретенский бал.



В этом году на бал съехались почти два десятка танцевальных пар из городских и ряда сельских школ, а также расположенных в городе высших и средних специальных учебных заведений. Как того требует довольно строгий бальный этикет, дамы были в изящных бальный платьях, кавалеры же воплощали собой изысканную строгость…

Участников нынешнего великосветского мероприятия приветствовали почетные гости: глава МО город Балашов В.И. Якубович, заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко, начальник управления образования администрации района В.В. Шатковская, благочинный Балашовского района протоиерей Анатолий Орлов, председатель Балашовской районной организации профсоюза работников культуры С.С. Мельниченко, председатель Балашовской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Е.В. Ряснянская, директор Балашовского драматического театра Т.В. Чучкова.

Впрочем, был здесь и еще один почетный гость. Князь А.Л. Нарышкин показался в бальной зале на минуту, поприветствовал участников бала, наказал всем веселиться и развлекаться, но знать меру. Разумеется, вельможа был приглашен остаться на балу, тем более, что по многочисленным свидетельствам современников, князь Александр Львович был очень охоч до подобного рода мероприятий. Но, увы, их сиятельство, сославшись на жуткую занятость государственными делами, изволили, что называется, сделать ручкой…

Для непосвященных, вероятно, имеет смысл пояснить, что балы (как прошлые, так и ныне возрождаемые) – это не те пресловутые танцы, на которые так любили ходить мамы и папы нынешних тинейджеров, когда были еще в их возрасте, и уж тем более, не современные молодежные тусовки. Хотя, разумеется, на балах тоже танцуют. Но бал тем, собственно, и отличается от дискотек и рейв-пати, что это мероприятие строго регламентированное. И отнюдь не только в смысле дресс-кода. Набор танцев здесь тоже вполне определенный. К примеру, в этом году участники бала танцевали полонез, менуэт, вальс-гавот, польку и венский вальс. Ну а в том, что это оказалось не только возможным, но и получилось вполне убедительно и даже красиво, огромная заслуга главного балетмейстера бала, заместителя директора по учебно–воспитательной работе, преподавателя хореографического отделения МУДО «Детская школа искусств №1» г. Балашова Инны Землянухиной.

Бесспорным украшением нынешнего бала стали также выступления лучших музыкальных коллективов детских школ искусств г. Балашова, солистов Балашовского филиала СОКИ, участников образцового хореографического ансамбля «Туесок», артистов Балашовского драматического театра.

Однако для тех, кто хоть немного знаком с отечественной, да и не только отечественной историей, на худой конец, кто помнит хрестоматийный сюжет первого бала Наташи Ростовой знаменитого романа Л.Н.Толстого «Война и мир», конечно, не является секретом, что бал - это не только и даже не столько танцы. Это еще и общение, различные конкурсы, игры, викторины… И балашовский Сретенский бал в этом смысле, разумеется, не является исключением из правил. Ну, а коль скоро у нас Сретенский бал, то и вопросы к викторине, которую провел благочинный Балашовского района протоиерей Анатолий Орлов, касались в основном известных фактов из земной жизни и служения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Помимо викторины участники бала также приняли участие в популярной игре «Буриме».

Все участники бала отмечены сертификатами, тематическими призами и специальными призами от почетных гостей праздника.

"БП" №№35-36 от 5 марта.

