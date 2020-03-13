"Есть такая профессия - Родину защищать!"

В преддверии Дня защитника Отечества на сцене Центра культуры БМР поздравляли мужчин с праздником.



В разные годы День защитника Отечества именовался по-разному. Его называли Днем Красной Армии, Днем Советской Армии и Военно-морского флота, однако, смысл оставался неизменным – чествовать всех, кто причастен к высокому званию солдат России, защитник Отечества.

В истории нашего государства много памятных дат, примеров мужества и подвига русского народа. И всегда за этими событиями стояли люди в погонах, чей долг – защита Родины, Отечества, страны.

Со словами поздравления ко всем собравшимся обратился первый заместитель главы администрации Балашовского района Михаил Захаров. Михаил Иванович отметил, что наша мирная жизнь, чистое небо над головой, возможность жить и созидать напрямую зависит от смелости, доблести и отваги военнослужащих нашей страны.

Приятно отметить тот факт, что сегодня в зале Центра культуры присутствовали труженики тыла, которые своим трудом ковали Победу. Заместитель главы администрации района вручил юбилейные медали "75 лет Победы" героям-тыловикам: Леониду Николаевичу Полякову, Марии Федотовне Петровой, Василию Петровичу Мануилову.

На торжественном меро-приятии вспоминали и благодарили тех, кто ценой собственной жизни преградил путь врагу и отстоял свою Родину. Память героев войны почтили минутой молчания.

Служить Отечеству – это высокая честь для каждого, кто желает жить в мирной и свободной стране. И сейчас, в мирное время, на страже нашей Родины стоят люди в погонах. В своем приветственном слове военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов Юрий Моисейченко поздравил всех, кто стоял и стоит на страже России, кто с честью выполнял свой долг.

День защитника Отечества – это праздник мужской доблести, чести и отваги, воспетый во многих стихах и песнях. Концертная программа Центра культуры стала тому ярким подтверждением. Для всех собравшихся свои подарки приготовили солисты и творческие коллективы: Екатерина Заварзина, Андрей Конаныхин, коллектив Главного Управления МВД России по Саратовской области «Волжский рубеж-2», руководитель Е.Лукьянова, Иван Уваркин, Сергей Карьянов, танцевальная группа заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Зоренька», Николай Загудаев, Алина Ланина, ансамбль казачьей песни «Исток» и многие другие артисты Балашовского района.

"БП" №№33-34 от 3 марта.