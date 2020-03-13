Чтобы помнили...

В торговом центре «Пассаж» прошел флешмоб, посвященный юбилею Великой Победы.

«Мы долго думали, какое именно мероприятие провести к 75-летию Победы. Остановились на флешмобе. Подтянули все районные клубы. Откликнулись коллеги из Алмазово, Пинеровки, Октябрьского, Заречного, Репного, Большого и Малого Мелика, Котовраса, Малой Семеновки, Соцземледельского, Ветельного, Данилкино, Михайловки, Кардаила, Тростянки, Барков и других Домов культуры сел Балашовского района.

Организаторами выступили мы – сельский Дом культуры села Котоврас. Нам помогли наш глава администрации Алексей Федорович Горнаев и художественный руководитель нашего клуба Галина Владимировна Животовская, а также музыкальный руководитель и аккомпаниатор Владимир Константинович Кузнецов и участники нашей художественной самодеятельности группа «Реченька».

Мы напомнили людям, что 2020 год – юбилейный, 75 лет Победе. Хотели подтянуть молодежь к этому событию. Спели песни военных лет. Некоторые зрители пускались в пляс. Надеюсь, наше мероприятие всем понравилось. Спасибо всем!», - в беседе с нашим корреспондентом рассказала заведующая филиалом сельского Дома культуры села Котоврас Елена Андреевна Кривова.

"БП" №№33-34 от 3 марта.