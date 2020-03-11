"Моржи": юбилейный заплыв

Минувшие зимние месяцы так и не явили граду и миру настоящую русскую зиму в привычном для нас понимании этого слова: с лютыми морозами, обилием снега, беспрестанной пургой. Но, тем не менее, они оказались самыми прохладными в течение года. И для истинных любителей экстремальных видов закаливания из клуба "Балашовские "моржи" - Айсберг", которые регулярно купались в ледяных водах Хопра, минувшая зима всё равно стала кульминацией всего годового оздоровительного цикла.



Более того, теперь уже уходящий период закаливания получился для наших "моржей" весьма заметным, значимым, запоминающимся. Ведь в феврале 2020 года местный клуб "моржей" отметил своё пятнадцатилетие…

Что и говорить, солидный отрезок времени!.. Многое переменилось за эти годы. Однако созданный по инициативе редакции газеты "Балашовская правда" клуб "моржей" все эти годы уверенно развивался и действовал. На плаву он и сегодня. И чтобы лишний раз засвидетельствовать это, на излете февраля на базе Балашовской зональной поисково-спасательной службы ОГУ "Служба спасения Саратовской области" (начальник О.М. Трегубов) состоялся торжественный заплыв, посвященный юбилейному дню рождения клуба.

Открывая торжественную часть мероприятия, участников столь устойчивого проекта ЗОЖ поздравил председатель клуба Александр Анатольевич Комиссаров. От всей души поприветствовала своих коллег "по цеху", передав им привет от московских "моржей", ветеран местного движения «моржей» Наталья Юрьевна Чеботарёва, проживающая ныне в столице. Галина Николаевна Ванина зачитала стихи, посвященные поклонникам "моржевания".

Высоко оценил активную деятельность участников клуба по популяризации здорового образа жизни и главный редактор газеты "Балашовская правда" С.В. Пальчиков. "Ваше удивительно стойкое следование своему хобби заставляет обычных людей, начинающих плавать не раньше июня, искренне восхищаться вами, - подчеркнул Сергей Васильевич. - Продолжайте в том же духе. Не теряйте энтузиазм!". Кроме того, С.В. Пальчиков вручил самым активным "моржам" грамоты "Балашовской правды".

А затем началось самое интересное. Любители ледяных процедур стали на деле приобщаться к профилактике простудных и сердечнососудистых заболеваний, к торможению процессов старения. То есть, начали "моржевать".

Среди них были как опытные "моржи", многие годы принимающие участие в деятельности клуба, так и начинающие сторонники здорового образа жизни. И, конечно, всеобщее восхищение и восторг вызвала процедура "моржевания" самого юного "моржика" нашего клуба - пятилетнего Вити Карпова. Кстати, его бабушка - Виктория Викторовна Маренкова - уже давно стала одной из самых ярких "звезд" клуба…

Примечательно также, что в ходе беседы с корреспондентом "БП" многие участники клуба отмечали исключительную значимость и полезность закаливания в процессе формирования здорового образа жизни. Так, Ирина Алексеевна Дрыгина сказала: "Мне очень нравится в клубе "моржей". Я "моржую" уже семь лет. В процессе столь захватывающей процедуры получаю настоящий заряд бодрости, воодушевления, сил. Хорошо закаляюсь. Поэтому не болею длительное время. Всё просто замечательно. Поэтому я всех приглашаю в наш клуб "моржей".

Что ж, как показала многолетняя практика, оздоровительная, профилактическая деятельность клуба и в наше, столь непростое время очень даже актуальна, востребована и ценна. Она даёт людям здоровье, закладывает основы активного долголетия и дарит им ни с чем не сравнимые эмоции! Поэтому хочется надеяться, что и в последующие годы клуб "Балашовские "моржи" - Айсберг" будет столь же популярным и востребованным, как и сегодня!

"БП" №№33-34 от 3 марта 2020 года.

