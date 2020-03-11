В регионе вновь пройдет акция «Вода России»

Саратовская область по традиции присоединится к Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». С апреля по октябрь 2020 года все желающие смогут самостоятельно организовать акцию или принять участие в мероприятиях по очистке берегов водных объектов. В настоящее время определены 220 мест уборки. Предложения продолжают поступать.



Напомним, что в 2019 году Саратовская область вошла в пятерку самых активных регионов-участников акции.



*Акция «Вода России» проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта Президента РФ «Экология».



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