95% россиян высказались за поправки социальной направленности в Конституции РФ

Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нём 78% россиян, к 3 марта — 83%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который опубликовал результаты исследования об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.



В голосовании планируют принять участие 67% россиян. Каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%). Среди тех, кто планирует участие в голосовании, 55% проголосует за предложенные изменения в Конституцию РФ, это на 9% больше, чем месяц назад.

Среди предложений, получивших наивысший уровень поддержки, лидируют следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также –неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).





По материалам сайта ВЦИОМ

