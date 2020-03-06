Там, за перевалами...

Пасмурным, слегка морозным утром 15 февраля 2020 года, ровно через 31 год после окончания афганской войны, возле балашовского памятника воинам–интернационалистам было как-то особенно многолюдно, шумно, торжественно. Ветераны боевых действий в Афганистане и в других локальных конфликтах искренне приветствовали своих собратьев по оружию. А ровно в 11.00 здесь начался торжественный митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.



Почтить память бойцов, не вернувшихся из Афганистана и других вооруженных конфликтов рубежа тысячелетий, сюда пришли воины-интернационалисты, военнослужащие Балашовского гарнизона, родственники бойцов, погибших в «горячих точках», руководители органов местного самоуправления, представители федеральных структур, различных организаций, балашовские школьники, студенты.

Открывая митинг, ведущий торжественного мероприятия, руководитель Балашовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» С.Д. Загорняков сказал: «В этот день балашовцы здесь чествуют воинов-интернационалистов, которые самоотверженно решали возложенные на них боевые задачи в «горячих точках», честно и мужественно выполняли свой воинский долг, защищая интересы Родины. Мы преклоняемся перед семьями, не дождавшимися своих родных». А затем Сергей Дмитриевич зачитал Обращение председателя ВООВ «Боевое братство», Героя Советского Союза Б.В. Громова.

И.о. главы Балашовского муниципального района М.И. Захаров отметил, что афганская война поломала немало судеб соотечественников. Но, несмотря ни на что, они до конца оставались верны Отечеству и Присяге. Более того, «горячие точки» доказали, что наши современники оказались достойными наследниками воинской славы своих отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Как отметил Михаил Иванович, в боевых действиях на афганской земле принимали участие около 700 балашовцев, в чеченских войнах - 423 наших земляка, в других вооруженных конфликтах - 96 жителей Балашовского района. Каждый воин-интернационалист сделал всё, чтобы обеспечить мирное небо над нашей головой. И мы просто обязаны знать и помнить эти страницы нашей истории. Поэтому Михаил Иванович призвал присутствующих сохранить память о тех, кто отдал свои жизни в «горячих точках», а землякам-ветеранам пожелал здоровья, благополучия и мира.

Начальник штаба - заместитель командира учебной авиационной базы С.Ю. Судзиловский отметил, что в ходе афганского конфликта советские воины предотвращали приближение мирового терроризма, наркобизнеса к границам Отечества. При этом 15 февраля – это не только день памяти всех погибших в локальных конфликтах, но и повод для выражения глубокой благодарности воинам, исполнившим и продолжающим исполнять свой воинский долг по защите государственных интересов нашей страны. Свидетельством их мужества и подвига может служить и успешно остановленное нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году, и нынешний конфликт в Сирии, где только благодаря Воздушно-космическим силам России было предотвращено полное уничтожение сирийского государства и расползание по планете нового, очень опасного направления терроризма.

Подробно рассказал о боевом пути своих однополчан ветеран войны в Афганистане А.В. Сорокин, которому пришлось пройти дорогами, опаленными войной, с ноября 1985 по ноябрь 1987 года. Председатель комитета солдатских матерей Балашова и Балашовского района, вдова офицера, погибшего в Афганистане, О.Н. Горбачевская обратила внимание на значительную работу по увековечиванию памяти воинов, погибших в «горячих точках», проводящуюся у нас. Курсант 4 курса факультета авиационного (Д и ВТА) КВВАУЛ П. Мижурко сказал воинам-интернационалистам искренние слова благодарности за службу Родине, а также призвал всегда помнить воинов, погибших в локальных конфликтах. Почтил память не вернувшихся из Афганистана и руководитель епархиального отдела по взаимосвязям с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Роман Волков.

По окончании митинга была объявлена минута молчания, а затем состоялось возложение венков и цветов к памятнику воинам–интернационалистам. И в морозном балашовском воздухе прогремели автоматные выстрелы как дань воинских почестей погибшим солдатам…

"БП" №№31-32 от 27 февраля.