Париж протестует и - празднует

Случилось так, что на рубеже прошлого и нынешнего годов чисто по семейным делам я несколько дней провёл в Париже…

Помимо деловой части поездки было кое-что запланировано и в плане культурно-познавательном, но - не мною сказано: хочешь насмешить господа - расскажи ему о своих планах. Кто бы мог подумать, что забастовка каких-то транспортников и протесты «жёлтых жилетов» внесут свои коррективы в мои мечты о поездке в Мальмезон… да мало ли ещё куда…

Однако впечатления - хотя и несколько иного рода, сравнительно с запланированными, - мною были получены. И я готов ими поделиться.



Первый день визита. Вопрошаю дочь, теперешнюю гражданку Франции:

- Чем, собственно, недовольны эти самые «жёлтые жилеты»?

- Среди теперешних протестующих не только «жилеты», и даже, я бы сказала, не столько они. Но давай сначала о них. Это ребята из пригородов. Они когда-то сделали свой выбор: купили в ипотеку особнячок и машину, чтобы ездить в Париж на работу. Особнячок с участком в пригороде существенно дешевле, чем квартира в Париже. Парадокс? Когда бензин был по евро за литр, это было нормально, а когда бензин и дизель (солярка) стали под два евро за литр, то ребята поняли, что влетели... Тогда всё и началось. Впрочем, их протесты власти не особо напрягали. А вот когда появился проект пенсионной реформы, в котором было предусмотрено аннулировать многие льготы транспортников, когда началась бессрочная забастовка, и подземный транспорт перестал функционировать… Метро в Париже старое (или, если угодно, - ретро) - кроме двух веток (1-я и 14-я), там недавно сделали апгрейд по принципу аэропортовских «шатлов» - поезда без машинистов, чистая автоматика. Кто-то из министерства транспорта тогда якобы сказал: «Вот мы всё метро переведём на автоматику, а этих смутьянов нафиг уволим». И понеслось… К «жилетам» и транспортникам примкнули: 1) бездельники-мигранты («понаехали тут») - этим всегда очень желательно какой-нибудь банкомат раскурочить в рамках социального протеста; анархи - этим надо обязательно пару машин поджечь для самоутверждения; маоисты, троцкисты, коммунисты и феминистки всяких мастей - тоже захотели внести свою нотку здорового дебилизма в общий бедлам. В результате мы имеем то, что имеем: падение производства, проблемы в туристической индустрии и перманентный бардак - музей не работает (а должен) - но ведь забастовка же, какие вопросы… Некоторые автобусы, впрочем, ходят, магазины функционируют, так что жить можно. Конкретно у нас в 15-ом арондисмане (округе) вообще тихо. Единодушной поддержки протестантов в нашем округе не видно. На одном из домов ты увидишь надпись крупно: «Забастовщики = путинисты». По-французски это рифмуется («Гревистс = путинистс»). Вряд ли российский президент имеет какое-то отношение к парижским протестантам, по крайней мере, его портретов среди колонн этой шпаны никто ещё не зафиксировал… там представлены другие кумиры: Мао, Че, Ленин и Троцкий - весёлая компания?

С нашей улицы (rue Brancion) Эйфелева башня видна. Пешим ходом до неё 38 минут - проверено лично. Но когда бы я до неё ни доходил, туман скрывал башню почти полностью, так что восхождение смысла особого не имело. Как будто и башня тоже бастует. Пофоткал, полюбовался, как китайские туристы сметают сувениры у торговцев-афров, и - гуляю дальше.

Некоторые улицы, площади и дворцы невероятно красивы. Здания не портит, а наоборот, украшает налёт старины, хотя некоторые здания специальными машинами очищают до первозданного бежевого цвета. Нищих стало больше. Но ведут себя тихо. Или прямо спят на тротуаре в грудах тряпья. Вечером как-то на шикарной улице Коммерц видел крысу - здоровая, величиной с кошку, она вальяжно двигалась наискосок через мостовую… чисто рефлекторно хотел бросить в неё камень, но дочь остановила порыв:

- Это дело специальных служб. И оно тебе надо, чтобы тварь тебя укусила? Она своей дорогой идёт, и ты иди своей дорогой.

И правда, зачем бы я, простой российский обыватель, по семейным делам временно пребывающий в столице Франции, должен конфликтовать с местной фауной?

Погода - декабрь и начало января! - на зимнюю не похожа: плюс 10 с вариациями на пару градусов в ту и другую сторону. В дочкином огороде расцвела фиалка. В парке напротив травка зеленеет, уточки в водоёме резвятся. Квартирку дочка прикупила в старом доме (это круто), но это по-французски называется «уровень улицы» (по-российски - первый этаж, а у французов первым считается наш второй). На первом этаже («уровень улицы») жить не престижно, в связи с этим жильё там маленько дешевле. Квартира большая, но непутёвая, тут раньше - до Первой мировой была антикварная лавка и жил антиквар. Под окнами огородик, дочка его приватизировала, выращивает цветочки и съедобные травы. В соседних домах (то есть, как «в соседних»?, весь квартал, в сущности, представляет собой совокупность нескольких зданий стенка к стенке) - три ресторана, там по вечерам шумно, но… человек привыкает ко всему.

- А чего ты в высотке квартирку не купила? - спрашиваю дочку. - Они там шибко дорогие?

- Отнюдь. На каком-нибудь 27-ом этаже соотносимая по метражу квартирка будет даже дешевле. Но там такие денежки гребут за коммуналку… только за лифт столько берут, сколько… нет, даже больше - чем я тут за всё про всё плачу…

95-й автобус как ходил, так и продолжал ходить, так что свой проездной я на нём таки выкатал. Маршрут проложен через весь Париж с северо-востока на юго-запад (или, если угодно, наоборот), остановка прямо перед домом, залезть, конечно, уже проблема, но человек с советским прошлым (к примеру, я) в любой автобус залезет… или, точнее сказать, - внедрится. Выходил на Монпарнасе и на Сен-Жермене, где посетил несколько литературных кафе, самое приятное из них «До Маго» (переводится либо как «Два колдуна», либо как «Два урода» - на входе две статуи китайского типа). С этим кафе связана забавная история. Известная среди монпарнасской богемы натурщица по прозвищу Кики как-то заявилась в «Кафе де Флёр» без шляпки - и её попросили на выход. Пикантность ситуации состояла в том, что за несколько дней до этого мадмуазель Кики устроила в том же самом заведении для избранных друзей вечеринку в стиле «ню». И вот в благодарность девочке обломили посещение. И что она сделала? Предложила друзьям перебраться в «До Маго», а «Кафе де Флёр» бойкотировать…

И описала свой подвиг в мемуарах.

Теперь без шляпки дамам можно и в «Кафе де Флёр», и в «Ротонду», и в любое другое кафе… разве что «Прокоп» ещё марку держит - первое кафе в Париже, где подали настоящий кофе.

Окончание в "БП" №№31-32 от 27 февраля.

