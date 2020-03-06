Школьники Саратовской области могут поучаствовать в творческом конкурсе «Моя семья в Великой Отечественной войне»

Стартовал Всероссийский конкурс творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», приуроченный к 75-летнему юбилею Победы.



Принять участие в данном конкурсе могут ребята в возрасте от 14 до 18 лет.

Для написания работы предлагается четыре темы на выбор:

- «Я смотрю на фронтовую фотографию»;

- «Семейные реликвии - военные трофеи»;

- «Судьба семьи в истории страны»;

- «Треугольники с войны».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку и отправить конкурсную работу по адресу: pochtapobeda75@mail.ru до 6 апреля 2020 года.

Подробная информация на официальном сайте https://xn--g1ajikp.xn--p1ai/news/vserossiyskiy-konkurs.html .





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