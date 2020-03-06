В преддверии 77-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в отделе Балашовского краеведческого музея «Дом купца Е.М. Дьякова» состоялось открытие выставки известного романовского художника И.Т. Рябинина «России милый уголок».

Его художественные работы неоднократно выставлялись и в Балашове, и в других города Саратовской области. Это были и персональные, и совместные экспозиции. В свою очередь нынешняя выставка во многом состоит из совершенно новых, практически ещё не демонстрировавшихся работ художника, созданных им в 2019 – 2020 годах. Таким образом, «России милый уголок» - это самый свежий, наиболее актуальный на сегодня «срез» творчества известного живописца.

Как и положено, торжественная церемония, которую проводила научный сотрудник отдела Балашовского краеведческого музея «Дом купца Е.М. Дьякова» М.Л. Карамышева, стартовала со знакомства с биографией, с творческим путем И.Т. Рябинина.

Как оказалось, Иван Тимофеевич родился в селе Большой Карай Романовского района в том самом, страшном 1941 году. Отец погиб на войне в 1942. И детство четвертого ребенка в семье проходило в трудных условиях военных и послевоенных лет. Рисовать будущий мастер начал ещё в начальных классах, а свою первую серьезную картину Рябинин написал уже в четырнадцать лет. Помимо живописи, Иван Тимофеевич увлекался и стихами. Стал писать что-то в стихотворном жанре для местной газеты. Эти творческие поиски очень пригодились ему в будущем.

После школы Рябинин подал документы и свои рисунки в Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. Но не стал дожидаться результатов, справедливо полагая, что парня из глубинки просто не примут туда, не смогут оценить. Поэтому решил поступать на факультет журналистики МГУ. А проучившись там некоторое время, с удивлением для себя узнал, что в художественный институт имени В.И. Сурикова он был успешно принят. Однако на тот момент время уже было упущено...

Во время учебы в МГУ его призвали в армию, а после армейской службы он поступил и успешно окончил сельскохозяйственный институт, получив специальность агронома. Таким образом, Иван Тимофеевич нашел свое призвание в сельскохозяйственной и общественной работе. Несколько лет был первым секретарем Романовского райкома комсомола, был директором совхоза, руководителем в системе райагропрома, работал во многих хозяйствах Саратовской области. Но со временем вернулся домой, в Романовский район, где трудился в качестве начальника управления культуры. Был награжден различными правительственными наградами, в том числе знаком губернатора «За любовь к родной земле». Однако не забыл он и о художественном, литературном творчестве.

А потому сегодня в Саратовской области Рябинин хорошо известен именно своими картинами и стихами. Его поэтические сборники неоднократно издавались значительным тиражом. Он стал составителем альбома картин сельских художников «Дар земли романовской».

Свои картины И.Т. Рябинин пишет маслом. Они, главным образом, посвящены родному краю, родной природе. Однако, несмотря на яркие достижения в художественном творчестве, Иван Тимофеевич говорит, что своих лучших работ он ещё не написал. А потому он никогда не останавливается в развитии, в творческом поиске. И результаты этой беспрестанной творческой работы смогли увидеть многие балашовские любители живописи на нынешней выставке пейзажиста.

Выступая в ходе торжественной церемонии открытия, директор Балашовского краеведческого музея С.В. Фетисова особо подчеркнула, что для балашовцев встреча с художественным творчеством И.Т. Рябинина - это всегда большой праздник. Там правят бал любовь, его уникальное отношение к природе родного края... Светлана Валерьевна вручила известному мастеру почетную грамоту краеведческого музея и сборник стихов П.Ф. Лебедева «Песни Сталинградской битвы» за значительный вклад Ивана Тимофеевича в культуру Прихоперского края и за организацию новой персональной выставки с красивым названием «России милый уголок».

А затем «бразды правления» взял в свои руки сам герой дня, детально познакомив балашовских любителей художественного творчества со своими новыми работами. Причем сделал это по-настоящему красиво, креативно. Дело в том, что цикл его работ 2019 – 2020 годов посвящен родной природе, запечатленной в разные времена и месяцы года. И каждой из этих картин Рябинин посвятил свои стихи. Таким образом, в этой уникальной творческой презентации сплелись воедино и его замечательные пейзажи, и поэтическая муза. Завершился же вечер концертом представителей творческой общественности Романовского района, которые дополнили общее впечатление от художественной выставки мастера.

"БП" №№27-28 от 20 февраля.

