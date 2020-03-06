Награды как память о войне

В Год памяти и славы руководитель управления МКУ «Управление ГО и ЧС», депутат Собрания депутатов Балашовского муниципального района С.В. Попов и военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко посетили с необычным визитом участницу Великой Отечественной войны Эрну Ивановну Рванцову. В торжественной обстановке Сергей Васильевич вручил ветерану юбилейную медаль России «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», поздравил с приближающимся праздником Великой Победы.



В свою очередь Юрий Антонович поблагодарил Эрну Ивановну за победу над фашизмом, пожелал ветерану крепкого здоровья и передал юбилейную медаль «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» («75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»). Как отметил военный комиссар Ю. Моисейченко, данная государственная награда Белоруссии учреждена Указом Президента Республики Беларусь.

Дополнительную информацию о ветеране автору этих строк любезно предоставила сотрудница военкомата Татьяна Николаевна Кирина. Согласно архивным документам, Э.И. Рванцова (в девичестве Чурсина) 1923 года рождения была призвана на фронт 06.02.1943 года. Соответствующая запись №333 хранится в книге «Алфавитный список лиц, призванных в Советскую армию по мобилизации Балашовским горвоенкоматом 1941-1945 гг.».

Военную службу Эрна Ивановна проходила телефонисткой в действующей 65-й армии в составе 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта с февраля 1943-го по май 1945-го года. Закончила службу Эрна Ивановна в звании гвардии ефрейтора. Награждена 17 медалями и знаками отличия, орденом Отечественной войны второй степени.

В нашей памяти навечно останутся герои «Бессмертного полка» Балашовского муниципального района, принесшие освобождение белорусскому народу от фашистского ига в годы Великой Отечественной войны: Арсенов Григорий Иванович, Кобяшов Борис Егорович, Колдышкина Мария Матвеевна, Сарафанов Павел Фёдорович, Синельников Алексей Николаевич, Хныкина Рахиля Андреевна, Юдин Александр Иосифович…

"БП" №№27-28 от 20 февраля.