С апреля в области начнут работать волонтеры Конституции

В Саратовской области объявлен сбор заявок от всех желающих совершеннолетних граждан на участие в проекте «Волонтеры Конституции». Уже с начала апреля на 24 площадках по всему региону добровольцы будут помогать саратовцам разбираться в предлагаемых нововведениях в Основной Закон. Точки будут работать в торговых центрах, медучреждениях и других местах массового пребывания людей.



«Уже принято решение, что в региональном штабе мы объединим все крупные добровольческие организации и движения, действующие в области. Для всех нас — огромная честь и ответственность принять участие в таком важном для всей страны деле, — отметил Никита Асташкин, директор регионального центра «Молодежь Плюс», который координирует эту работу.

Стать волонтёром Конституции может любой желающий старше 18 лет. Во всероссийский общественный корпус можно вступить, оставив заявку на официальном сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.

Добровольцы будут разъяснять населению суть поправок и процедуры голосования вплоть до 21 апреля.







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