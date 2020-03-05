В апреле пройдет молодежный форум «Точка зрения 2020»

С 13 по 16 апреля в Москве пройдет Международный молодежный форум «Точка зрения 2020», посвященный Году памяти и славы.

Участниками мероприятия могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо представить доклад по одной из тем секций.

На форуме запланированы секционные заседания на темы: «75 лет Победы: полезные уроки истории», «Роль молодежи в развитии народной дипломатии в России и зарубежных странах», «СМИ как ключевой инструмент формирования общественного мнения», «Христианство в XXI веке: вызовы, угрозы и перспективы».

Форум направлен на создание единого пространства для эффективного взаимодействия и сотрудничества между молодежными лидерами разных стран.

Организаторы – Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Федеральной национально-культурной автономией Греков России.

Более подробную информацию можно узнать на сайте организаторов - https://rusgreek.ru/news/3099



По информации Федерального агентства по делам национальностей



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