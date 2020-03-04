22 апреля состоится голосование по поправкам в Конституцию России

Главное политическое событие начала 2020 года — внесение в Основной закон государства (Конституцию РФ) поправок. Они были предложены Владимиром Путиным на ежегодном послании Федеральному собранию. Действующая Конституция была принята четверть века назад. По мнению Президента, ее потенциал не исчерпан. При этом в действующий документ необходимо внести точечные поправки, соответствующие современным реалиям внутренней и внешней политики. Поправки в Конституцию РФ в 2020 году – ведущая тема обсуждений как в органах власти, так и на страницах средств массовой информации.



2 марта Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, они занимают 24 страницы.

Голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 22 апреля 2020 года. День голосования будет оплачиваемым выходным днем. Поправки вступят в силу сразу после голосования (президент подпишет указ), если за них проголосуют граждане.

Согласно законопроекту, на территории всей страны на уровне Конституции должен быть зафиксирован МРОТ величиной не меньше прожиточного минимума. На сегодняшний день размеры прожиточных минимумов устанавливаются регионами. МРОТ с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей. Кроме того, в законопроекте сказано о всеобщем и справедливом пенсионном обеспечении. Основной закон, по мнению Президента, должен закрепить обязательную регулярную индексацию пенсий, перерасчет социальных выплат. До окончательного принятия поправок эти нормы фиксируются только в Трудовом кодексе.

Среди обсуждаемых поправок полный запрет отчуждения территорий России, а также запрет на имущество и счета за рубежом для чиновников.



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