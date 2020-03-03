Вольск и Пугачев выиграли гранты по благоустройству в федеральном конкурсе «Исторические поселения и малые города»

Сегодня в Москве были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В этом году в конкурсе победили два города из Саратовской области.

Пугачёв занял 4-е место по России в категории городов от 20 до 50 тыс. жителей. Господдержка проекта «На Иргиз – по тёплому камню» составит 70 млн. рублей. Он предполагает благоустройство улицы Топорковской, которая пересекает р. Иргиз по плотине из местного камня, устройство скейтпарка на главной площади города.

Вольск стал 9-м в категории городов от 50 до 100 тыс. жителей. Ему будет выделено 44.5 млн. рублей на реализацию проекта «Вольск – купеческий город XXI века». В рамках проекта планируется комплексное благоустройство центральной пешеходной улицы Вольск – Революционной. На пешеходной зоне предполагается создать площадки интерактивного взаимодействия с жителями, мастерскую по росписи вольской крашенки, открыть 4 зоны активности городских сообществ.

Напомним, в 2018 – 2019 гг. победу в этом конкурсе от Саратовской области одержали г. Балашов (реконструкция набережной), г. Хвалынск (проект «Маяки»), г. Ершов (создание пешеходной зоны на ул. Интернациональной).



Пресс-служба Губернатора области