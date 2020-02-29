23 февраля 2020 г. в празднично убранном зале филиала МУ «КДЦ БМР» СДК с.Пады в рамках районной патриотической Акции Памяти «Звезда Победы» , в год празднования 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, состоялась праздничная концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества, которая называлась «Защитники Родины!»



Этот праздник является символом мужества, достоинства, самоотверженности и чести! Ведущая поздравила присутствующих с большим и дорогим для всех праздником и пожелала, чтобы мы никогда не услышали, как свистят пули и рвутся снаряды, не видели, как рушатся под бомбами дома, как умирают солдаты. Поклонилась седым ветеранам, труженикам тыла, детям войны, и молодым солдатам, пожелала здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Гостей праздника ждала разнообразная концертная программа, которую открыл народный фольклорный ансамбль «Падовские напевы», руководителем которого является С.Карьянов, песнями «В чистом поле», «Проезжала конница», «По горам карпатским».

На смену взрослому коллективу вышли воспитанники д/с «Берёзка». Самый маленький участник концерта Женя Пиндер для своего папы и дедушки, а так же для всех мужчин, сидящих в зале, исполнил песню «Генерал игрушек».

Для тех ребят, которые в настоящее время несут свою службу и стоят на боевом посту Матвей Феклюнин исполнил песню «Солдатская». Всех пап, присутствующих в зале, поздравили с праздником наши маленькие артисты Ангелина Данчук и Женя Пиндер песней «Солдат молоденький», а так же мальчики д/с «Берёзка», песней «У солдата выходной». Андрей Грицаль исполнил песни «Шли солдаты на войну» и

«Тульская оборонная».

Детям, погибшим во время блокады Ленинграда, была посвящена песня

«Белые панамки» в исполнении Евгении Слюсаренко, а так же танец «Свеча» в исполнении старшей танцевальной группы студии «Сувенир». Это выступление никого не оставило равнодушным. Со своими поздравлениями на сцену выходила и младшая группа танцевальной студии «Сувенир» с танцами «Катюша» и «Канарейка».

А старшие девочки танцевальной группы под песню Ю.Началовой «О, Господи!»

до слёз растрогали зрителей своим танцем «Молитва», который был посвящён не вернувшимся с войны мальчишкам.

Поздравления прозвучали и от дуэта: Галины Семёновой и Татьяны Малюгиной «Через реченьку мосток».

Всем без вести пропавшим на войне была посвящена песня в исполнении С.Карьянова «Облаком по небу». Вокальный дуэт Евгения Слюсаренко и Максим Лебедев исполнили песню «Нас развела война» и «Останусь».

По сложившейся традиции на концерте присутствовал глава Октябрьского муниципального образования Н.П.Тараскин, который поздравил всех сидящих в зале мужчин с праздником и так же пожелал всем здоровья, мирного неба и успехов во всём.

Закончил концертную программу народный фольклорный ансамбль «Падовские напевы» песнями «Калина горькая» и «Как за Доном, за рекой».

За всё, что есть сейчас у нас,

За каждый наш счастливый час,

За то, что солнце светит нам,

Спасибо доблестным солдатам,

Что отстояли мир когда-то.

В финале артистами и зрителями была исполнена песня «Служить России суждено тебе и мне».

С концерта зрители уходили в хорошем настроении, со словами благодарности и тёплыми пожеланиями.

Концертную программу составила Зав.филиалом СДК с.Пады - Н.Н.Карьянова, а провела её - Оксана Саенкова

Зав.филиалом СДК с.Пады Н.Н.Карьянова

