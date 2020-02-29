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Суббота, 29 февраля 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Две станции по очистке питьевой воды построят в Саратовской области

Реализация  масштабных проектов стала возможна благодаря нацпроекту «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году в области построят станцию для обеззараживания воды  в рабочем поселке Базарный Карабулак и реконструируют систему  водоснабжения в Хвалынском районе.
 

Напомним, в 2019 году закончена реализация двух объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода». Это строительство двух водоводов в Саратовском и Ершовском районах.
 
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