Две станции по очистке питьевой воды построят в Саратовской области

Реализация масштабных проектов стала возможна благодаря нацпроекту «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году в области построят станцию для обеззараживания воды в рабочем поселке Базарный Карабулак и реконструируют систему водоснабжения в Хвалынском районе.



Напомним, в 2019 году закончена реализация двух объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода». Это строительство двух водоводов в Саратовском и Ершовском районах.



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