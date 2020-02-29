"Есть такая профессия - Родину защищать"

Так называется Всероссийская информационно-агитационная акция Министерства обороны Российской Федерации, осенне-зимний районный этап которой состоялся в Балашове. В роли организаторов по традиции выступили сотрудники военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов при активном участии администраций Центра культуры и управления образования.

В беседе с корреспондентом, старший помощник начальника отделения по подготовке и призыву граждан на военную службу по профотбору (он же ответственный за оформление личных дел кандидатов, желающих поступать в вузы Минобороны) Виктор Павлович Саливончик отметил:

«Сегодня военно-профессиональная ориентация должна строиться не только

на индивидуальной работе с каждым молодым человеком, но и на проведении

широкомасштабных кампаний пропагандистского характера».



В Балашовском муниципальной районе проводится широкий спектр мероприятий по развитию различных направлений патриотического воспитания молодежи, подготовки граждан к военной службе и военно-профессиональной ориентации. И сегодняшнее событие тому подтверждение.

Большую подготовительную работу (плакаты, буклеты, папки с информационным материалом вузов Минобороны России) проделали военный комиссар Ю.А. Моисейченко, начальники отделений Виктор Митрофанович Грищенко и Владимир Иванович Ерёмчев, сотрудники военкомата Алексей Михайлович Козлов и Елена Владимировна Зарецкова…

Кстати, сын В.П. Саливончика выбрал путь профессионального военного - стал курсантом одного из вузов Министерства обороны.

Ю.А. Моисейченко: - Пропагандистская акция первоначально была спланирована до середины декабря 2019 года. Её мероприятия затронули все общеобразовательные учреждения, лицеи, гимназии, колледжи, техникумы районного центра и даже БИ СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского. По результатам проводимых мероприятий мы приняли решение не ограничивать проведение данной акции вышеназванными временными рамками. Надеемся, что самые талантливые, целеустремленные и успевающие в учёбе молодые люди сделают выбор в 2020 году в пользу продолжения образования в военных вузах.

На предварительном этапе в военном комиссариате желающие выбирают военное училище и специальность, изучают требования, предъявляемые к кандидатам на поступление в военное училище. Затем проходят медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, подают подготовленные документы для поступления в вуз, проходят предварительный отбор в военное училище и т.д. Вот почему в эти дни мы ждём желающих ребят и девушек, которые решили сделать делом своей жизни профессию защитника Отечества, в военном комиссариате.

И всё же лучшим способом наглядной агитации считаются: приезд военнослужащих в учебное заведение, встречи с выпускниками – курсантами военных училищ, ветеранами Вооружённых сил, офицерами запаса и в отставке, посещение Дня открытых дверей выбранного военного вуза.

Надо отдать должное организаторам, к важной встрече они подготовились основательно. Порядка пятнадцати папок с актуальной для учащихся информацией о военных училищах, плакаты и буклеты были подготовлены прямо в фойе МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района».

Вижу у стендов помощника начальника факультета дальней и военно-транспортной авиации (Д и ВТА) по военно-политической подготовке КВВАУЛ подполковника Михаила Александровича Пономарёва, курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова Богдана Владимировича Голомина (выпускник гимназии №1) и Вадима Евгеньевича Фролкина (выпускник гимназии им. Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева).

Офицер и вчерашние гимназисты, а ныне курсанты КВВАУЛ беседуют со школьниками и студентами, раздают красочные буклеты, плакаты и DVD-диски, содержащие исчерпывающую информацию о жизни, быте и учёбе в училище. И надо сказать, эти агитматериалы нашли отклик не только у мальчишек, но и у девушек, а также их родителей, педагогов.

В свою очередь сотрудники военкомата В.П. Саливончик, А.М. Козлов и Е.В. Зарецкова также подверглись массированной атаке тех, кто изъявил желание поступать в 2020-м году в военные учебные заведения Минобороны.

Открыл встречу, проходившую в большом концертном зале, военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко. Он отметил, что профессия офицера в последнее время стала востребованной среди балашовских выпускников, которые осознанно выбирают свой дальнейший жизненный путь. И это на том фоне, что конкурс в армейские и флотские вузы стабильно растет. По словам Юрия Антоновича, конкурс позволяет отбирать лучших из лучших абитуриентов. Другими словами, не только мотивированных кандидатов (то есть, тех, кто решил поступать в данный вуз), а именно лучших с точки зрения самой подготовки и показателей сдачи ЕГЭ.

Ю.А. Моисейченко напомнил, что Президент РФ В.В. Путин за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции, своим указом присвоил космонавту-испытателю Сергею Валерьевичу Прокопьеву, выпускнику Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Главного маршала авиации А.А. Новикова 1997 года, звание Героя Российской Федерации.

Конечно же, начальник 4-го факультета авиационного (Д и ВТА) (г. Балашов) КВВАУЛ полковник Игорь Викторович Шабалин обстоятельно остановился в своей речи на вопросах поступления на факультеты прославленного Краснодарского лётного вуза.

Кроме того, речь на встрече зашла и об учёбе в Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации (г. Орёл).

Каждое выступление сопровождалось показом видеофильма и ответами на вопросы из зала.

Замечу, что в данном случае военно-профессиональная ориентация юных граждан нацеливала на выбор будущей профессии и носила исключительно информационный характер.

Хочется напомнить выпускникам школ и их родителям, что в военкомате начались мероприятия по подготовке будущих абитуриентов к поступлению в высшие профессиональные военные учебные заведения страны, которые продлятся до 20 апреля 2020 года.

Не упустите свой шанс!

"БП" №№25-26 от 18 февраля.