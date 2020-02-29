Славным юбилеям - беспрецедентный марш-бросок

Наступивший 2020 год в России является во многом знаковым. Не секрет, что нынешний год указом президента страны объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летнего юбилея Великой Победы.



Однако, кроме этого, в нынешнем же году отмечается еще один славный юбилей, связанный с нашими Вооруженными силами и, в частности, с созданием прославленных Воздушно-десантных войск. Это по-своему эпохальное событие произошло ровно 90 лет назад. И эти два славных юбилея воины-десантники решили отметить масштабным и беспрецедентным марш-броском комбинированным способом.

1 февраля нынешнего года из своего места постоянной дислокации в городе Камышин (Волгоградская область) стартовали в комбинированном марш-броске воины-десантники 56-й отдельной гвардейской ордена Отечественной войны I-й степени десантно–штурмовой Донской казачьей бригады. Их маршрут пролегает через город-герой Волгоград, Балашов, Рассказово, Тамбов, Мичуринск, Первомайский, Новомосковск, Серпухов… А завершится этот уникальный марш-бросок в городе воинской славы Наро-Фоминске накануне Дня Победы. Всего десантникам предстоит преодолеть около 1300 километров. После чего камышинцы и их товарищи по оружию соберутся для награждения всех участников марш-броска в парке Победы на Поклонной горе в столице нашей Родины городе-герое Москве.

8 февраля воины-десантники Камышинской бригады добрались до Балашова (к слову сказать, нашему городу единственному в Саратовской области выпала честь принимать участников этого беспрецедентного комбинированного перехода, и балашовцы, разумеется, постарались устроить гвардейцам-десантникам теплый и радушный прием).

Как водится, программа пребывания гостей в Балашове началась с торжественного митинга у монумента Славы в парке Куйбышева. Помимо воинов-гвардейцев в нем приняли участие представители общественных и молодежных организаций и объединений, юнармейцы, курсанты Балашовской учебной авиационной базы, воспитанники Школы юных космонавтов, студенты балашовских учебных заведений…

Открыл митинг заместитель командира 56-й отдельной гвардейской ордена Отечественной войны I-й степени десантно–штурмовой Донской казачьей бригады гвардии майор А.В. Тихонов.

Артем Владимирович поблагодарил балашовцев за теплый прием и напомнил, что нынешний беспрецедентный марш-бросок комбинированным способом десантники посвящают грядущему 75-летию Великой Победы и 90-летнему юбилею создания Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Данная акция проводится во всех частях и соединениях ВДВ и затронет все города-герои и города воинской славы страны.

Всего в наш город гвардейцы-десантники в количестве 30 человек прибыли из города-героя Волгограда.

На митинге также выступили заместитель главы администрации по социальным вопросам О.А. Дубовенко, председатель Союза десантников Балашовского муниципального района Саратовской области Г.Я. Гладких и председатель Балашовского отделения ВООВ «Боевое братство» С.Д. Загорняков.

Присутствующие почтили светлую память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы и венки к монументу Славы.

Надо сказать, что в рамках данной акции параллельно проводился еще и набор молодых людей на контрактную службу в Воздушно-десантные войска, в частности, в Камышинскую бригаду. А чтобы воочию убедиться в том, что собой представляют гвардейцы-камышинцы, воины разведывательного подразделения бригады продемонстрировали некоторые свои специфические навыки, в том числе приемы рукопашного боя.

Выглядело это более чем впечатляюще.

После митинга в парке Куйбышева в концертном зале филиала Саратовского областного колледжа искусств (СОКИ) в Балашове состоялся концерт с участием как балашовских артистов и творческих групп, так и самих десантников.