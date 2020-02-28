Путин поддержал идею упомянуть в Конституции особое отношение к детям

Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение внести в Конституцию поправку касательно особого отношения к детям, передает ТАСС.

Глава государства 26 февраля провел встречу с членами рабочей группы, разрабатывающей изменения в Основном законе страны.



Ранее Путин сообщил, что к настоящему времени поступило уже более девяти сотен предложений, касающихся внесения дополнений к Конституции РФ.

По словам президента, все они носят глубоко содержательный характер.



Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/02/26/n_14086105.shtml



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