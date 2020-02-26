В Саратове открылся V региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

WorldSkills – это:

- международное движение;

- повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования;

- проведение международных Чемпионатов WorldSkills с 1950 года

- 80 стран - участников движения. Россия присоединилась в 2012 году, Саратовская область - в 2016 году;

- по стандартам WorldSkills в регионе создаются профессиональные мастерские для студентов среднего звена, центры опережающей профессиональной подготовки.

V региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) это:

- 14 площадок Саратовской области

- 401 участник;

- 450 экспертов по стандартам WorldSkills Russia;

- по итогам чемпионата будет сформирована сборная Саратовской области (из 26 человек, по 1 одному победителю по каждой компетенции) для участия в полуфинале WorldSkills Russia.

- региональный чемпионат посетят свыше 10 тысяч школьников и студентов.

В этом году профессиональные соревнования посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проведению в России Года памяти и славы.



*Движение WordSkills Russia реализуется в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта Президента РФ «Образование».



Источник: https://vk.com/saratovoblgov?w=wall-185085820_3907



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