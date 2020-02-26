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Среда, 26 февраля 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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В Саратове открылся V региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

WorldSkills – это:
- международное движение;
-  повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования;
-  проведение международных Чемпионатов WorldSkills с 1950 года
-  80 стран - участников движения. Россия присоединилась в 2012 году, Саратовская область - в 2016 году;
-  по стандартам WorldSkills в регионе создаются профессиональные мастерские для студентов среднего звена, центры опережающей профессиональной подготовки.

V региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) это:
-  14 площадок Саратовской области
-  401 участник;
-  450 экспертов по стандартам WorldSkills Russia;
-  по итогам чемпионата будет сформирована сборная Саратовской области (из 26 человек, по 1 одному победителю по каждой компетенции) для участия в полуфинале WorldSkills Russia.
-  региональный чемпионат посетят свыше 10 тысяч школьников и студентов.
В этом году профессиональные соревнования посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проведению в России Года памяти и славы.
 
*Движение WordSkills Russia реализуется в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта Президента РФ «Образование».
 
Источник: https://vk.com/saratovoblgov?w=wall-185085820_3907
 
#новостьдня64 #Саратовскаяобласть #WordSkillsRussia