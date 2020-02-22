Внимание, опрос!

Кафедра теории и методики обучения и воспитания ГАУДПО «Саратовский институт развития образования» с 25 февраля по 8 мая 2020 года проводит региональную акцию «Карта памятных культурных мест Саратовской области», посвященную 75-летию Великой Победы.

Цель акции – сохранение и трансляция исторической памяти о Великой Отечественной войне, создание интерактивной карты памятных культурных мест Саратовской области.



На первом этапе в рамках акции все жители Балашовского района до 25 марта могут принять участие в анонимном опросе по определению культурного объекта, связанного с историей Великой Отечественной войны, который должен представлять наш район на интерактивной карте памятных культурных мест Саратовской области.

Проголосовать можно в группе Центра «Созвездие» социальной сети «ВКонтакте» по ссылке vk.com/sozvezdiebalashov.

Просим наших подписчиков и читателей поддержать первый этап акции и принять участие в опросе. Подробности в видеоролике по ссылке: https://youtu.be/CMvAAyolz94.