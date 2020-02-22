ЕГЭ по-взрослому. Родители сдадут госэкзамен по истории

Саратовская область присоединилась к популярной всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот раз акция посвящена Году памяти и славы, поэтому участники экзамена проверят свои знания по истории. Вместе с родителями экзамен сдадут и члены регионального кабинета министров. Сделают это они 26 февраля в одной из городских школ в 15.00. в одной из школ областного центра.
В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена:
- регистрируются,
- сдают телефоны и личные вещи
- проходят предэкзаменационный контроль,
- заполняют бланки.
Они могут увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы и сами напишут сокращенный вариант экзаменационной работы.
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